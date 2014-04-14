МВФ утвердит программу сотрудничества с Украиной в течение 2-3 недель

Украинская делегация завершила работу в рамках весеннего собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка, в ходе которой директор - распорядитель МВФ Кристин Лагард заверила, что фонд утвердит программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших 2-3 недель, сообщается на сайте НБУ.

Нацбанк сообщил, что украинская делегация провела около 40 двусторонних встреч, в том числе с руководством МВФ, группы Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Черноморского банка торговли и развития, Государственного департамента США, других государственных органов этой и других стран, а также с руководителями центральных банков Австрии, Канады, Кипра, Нидерландов и Польши.

«Директор- распорядитель МВФ отметила значительный прогресс в выполнении украинской властью предварительных мер в соответствии с согласованным планом. Она выразила уверенность, что совет директоров Международного валютного фонда в течение ближайших 2-3 недель утвердит непростую, но амбициозную программу сотрудничества», - говорится в сообщении.

Также Кристин Лагард подчеркнула, что главной целью поддержки МВФ является помощь в преодолении имеющихся трудностей, чтобы Украина могла стать финансово самостоятельной и впоследствии могла бы развиваться без помощи извне.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация в составе министра экономического развития и торговли Павла Шереметы, министра финансов Александра Шлапака и главы Национального банка Украины Степана Кубива 10 апреля отбыла в Вашингтон (США) для участия в весеннем ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка.

27 марта Международный валютный фонд на уровне руководства миссии договорился с украинским правительством о программе сотрудничества stand-by сроком на два года и с объемом финансирования 14-18 млрд долл. В целом программа разблокирует финансовую помощь от широкого круга финансовых организаций, которая может составить до 27 млрд долл. в течение двух лет.

Украина рассчитывает получить от международных кредиторов и доноров по итогам 2014 года 13 млрд долларов. Более половины данной суммы придется на Международный валютный фонд.