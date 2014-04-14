Кабмин к концу года подготовит новый Налоговый кодекс

Кабинет министров Украины инициирует разработку нового Налогового кодекса и внесение изменений в Бюджетный кодекс с целью изменения подходов к общей налоговой политике и межбюджетных отношений, сообщил журналистам премьер-министр Арсений Яценюк.

«Что касается Налогового кодекса, то мы считаем, что Налоговый кодекс должен быть разработан в текущем году и принят в 2015 году, для того чтобы с 2016 года у нас была кардинально изменена налоговая система, которая предусматривала бы уменьшение количества налогов и расширение базы налогообложения», - сказал глава правительства.

При этом изменения, по его словам, должны предусматривать упрощение процедуры администрирования налогов и предоставить местным органам власти право четко администрировать те налоги, которые «непосредственно зачисляются в корзину доходов органов местного самоуправления».

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В этой связи Яценюк также отметил необходимость внесения изменений в Бюджетный кодекс, поскольку, предлагая изменения в Конституцию Украины, правительство также предлагает изменить налоговые и межбюджетные отношения, когда местным властям и территориальным общинам предлагаются не только полномочия, но и финансовый ресурс. «В первую очередь необходимо изменить Бюджетный кодекс. И такой проект Бюджетного кодекса уже был внесен. Вносился он тогда правительством Юлии Тимошенко», - добавил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Налоговый кодекс Украины был принят в 2010 году, однако его обсуждение оказалось крайне непростым и сопровождалось массовыми акциями протеста, более известными как Налоговый майдан. Налоговый кодекс предполагал внедрение в Украине упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса, а также сокращения налогов и уменьшение налоговых ставок. В период с 2010 года в Налоговый кодекс было внесено несколько сот изменений, что во многом видоизменило первоначальную редакцию документа. О необходимости разработать новую редакцию Налогового кодекса также говорил первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус.

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