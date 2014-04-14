Валютный курс выше 10 грн/долл. работает против экономики - эксперт

Валютный курс на уровне 10 грн/долл. позволяет выровнять торговый и платежный баланс Украины, в то время как курс выше этой отметки работает против экономики страны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам экс-замглавы Национального банка Украины, ректор Международного Института бизнеса Александр Савченко на пресс-конференции в Киеве.

“Курс равновесия для выравнивания торгового и платежного баланса - на уровне 10 грн/долл. При таком курсе можно привести в соответствие экспорт и импорт. Далее - курс работает против экономики», - сказал Савченко. Он отметил, что ускоренная девальвация до уровня выше 10 грн/долл. позволяет кратковременно нарастить поступления в госбюджет, но в дальнейшем все выгоды будут нивелированы за счет обесценивания доходов населения и потребности корректировать уровень минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

По оценкам эксперта, прежние власти обесценили гривню до уровня 9 грн/долл., ситуация с Россией довела до уровня 10 грн/долл., в все, что выше этого уровня, связано с ошибками нынешнего правительства, допустившего переход к политике плавающего курса без освоения политики инфляционного таргетирования.

Савченко полагает, что для стабилизации ситуации на валютном рынке необходимо перейти к политике инфляционного таргетирования и держать уровень инфляции не выше определенного предела. «Для Украины это 8-9%, а не 13-15%, даже при условии роста цен на жилищно-коммунальные услуги», - сказал эксперт и отметил, что такой уровень инфляции возможен только при курсе на уровне около 10 грн/долл.

По его мнению, поддерживать такой курс Нацбанк может не «сжиганием» резервов, а при помощи монетарной политики, регулируя ставки на денежно-кредитном рынке. «Банки, которые получают рефинансирование под 6-8% годовых, зарабатывают на валютном рынке по 1000% годовых, а люди и честный бизнес несут потери. Мы должны сделать ставки очень дорогими - 30% на рефинансирование и 40% для банков, желающих разместить депозит», - полагает Савченко. Он подчеркнул, что кратковременное повышение стоимости ресурсов позволит укрепить гривню за неделю-две.

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Как сообщал УНИАН, в феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 60% - до 12,98 грн/долл. согласно курсу, действующему со второй половины понедельника, 14 апреля.

