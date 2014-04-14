Нацбанк назначил нового руководителя службы финмониторинга

Алексей Бережной 14 апреля назначен главой службы финансового мониторинга Национального банка Украины вместо Лады Смахтиной, ранее занимавшей данную должность, сообщается нас сайте регулятора.

"В Национальном банке Украины произошли определенные кадровые изменения. С должности руководителя службы финансового мониторинга Национального банка Украины освобождена Лада Смахтина. На эту должность сегодня назначен Алексей Бережной", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, до 2012 года Бережной возглавлял подразделение Нацбанка, ответственное за осуществление финансового мониторинга.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина, занимавшего пост главы НБУ чуть больше года, и назначила на эту должность народного депутата от «Батькивщины», замглавы парламентского комитета по финансам и банковской деятельности Степана Кубива. 21 марта Владимир Кротюк назначен на пост первого заместителя главы Национального банка Украины по банковскому надзору, юридической службе и финансовому мониторингу.

Справка УНИАН. Служба финансового мониторинга Национального банка Украины осуществляет надзор за соблюдением банками, платежными организациями и членами платежных систем, филиалами иностранных банков, требований законодательства Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

