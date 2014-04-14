Нацбанк: курс 13 грн/долл. - высокий и не соответствует экономической ситуации

Национальный банк Украины будет жестко пресекать попытки раскачивать валютный курс, и эти усилия почувствуют граждане Украины, сообщил сегодня замглавы Нацбанка Борис Приходько в ходе акции протеста под зданием НБУ.

«Мы будем жестко пресекать попытки раскачивать курс. И все граждане Украины ощутят это»,- цитирует Приходько сообщество FinMaidan на своей странице в социальной сети Facebook.

Приходько не стал прогнозировать дальнейший уровень валютного курса, но подчеркнул, что для него ориентиром является курс, предусмотренный в госбюджете, согласно которому в 2014 году ожидается средний обменный курс на уровне 10,5 грн/долл.

«Курс 13 грн/долл. - высокий и не соответствует экономической ситуации», - добавил он.

Также Приходько отметил, что Международный валютный фонд не запрещает проведение валютных интервенций, но Нацбанк воздерживается от их проведения, чтобы не тратить золотовалютные резервы.

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Как сообщал УНИАН, в феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 60% - до 12,98 грн/долл. согласно курсу, действующему со второй половины понедельника, 14 апреля.