Продан проведет переговоры в Братиславе по реверсным поставкам газа - МИД Словакии

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Люксембурга, об этом заявил глава словацкой дипломатии Мирослав Лайчак после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов.

”Я проинформировал моих коллег-министров о том, что пригласил украинского министра энергетики Продана на переговоры в Братиславу. Они состоятся 15 апреля. Цель переговоров - реверсивные поставки газа со Словакии в Украину и другие энергетические вопросы”, - сказал Лайчак журналистам.

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Украина хочет получать из Словакии в десяти миллиардов кубических метров газа в год, против чего активно выступает российский ”Газпром”.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер заявил, что надеется на подписание Меморандума о взаимопонимании между украинской компанией ”Укртрансгаз” и словацким оператором трубопроводов ”EUstream” после Пасхи, но в начале мая.