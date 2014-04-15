Брюссель обеспокоен повышением Москвой цены на газ для Украины

Как говорится в выводах Совета ЕС, одобренных в понедельник в Люксембурге министрами иностранных дел стран ЕС, Совет выражает "глубокую озабоченность в связи с односторонним увеличением цены на газ для Украины и выражает твердое убеждение, что все различия во мнениях о цене и условиях поставок газа должны быть решены путем переговоров и посредством имеющихся правовых механизмов с целью стабилизации экономической ситуации в Украине", передает Интерфакс.

Читайте такжеЦена импортного газа для Украины в марте составила $268,5

"Энергетические отношения должны быть основаны на взаимодействии, прозрачности, справедливости, не дискриминации, открытости для конкуренции и дальнейшем сотрудничестве с тем, чтобы обеспечить равные условия для безопасного и надежного энергоснабжения", - считают в Совете ЕС.

Кроме того, Совет подтвердил готовность ЕС "изучить способы оказания помощи Украине в обеспечении поставок энергоносителей посредством дальнейшей диверсификации, а также за счет быстрого повышения мощности обратного потока, повышения энергоэффективности и эффективных взаимосвязей в рамках Европейского Союза".