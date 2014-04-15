Нацбанк увеличил учетную ставку до 9,5%

«Правление Национального банка приняло постановление от 14 апреля 2014 года №212, которым предусматривается установление с 15 апреля учетной ставки в размере 9,5%. До этого размер учетной ставки последний раз изменялся 13 августа 2013 года, когда он был установленный на уровне 6,5% годовых», говорится в сообщении регулятора.

Постановление НБУ также предусматривает установление процентной ставки по кредитам рефинансирования, которые предоставляются в соответствии с механизмом поддержки ликвидности банков на уровне двойной учетной ставки Национального банка – 19%. До этого ставка рефинансирования устанавливалась на уровне тройной учетной ставки НБУ.

Согласно сообщению, проанализировав динамику макроэкономических и монетарных показателей в январе-апреле 2014 года, правление Нацбанка констатировало напряженную ситуацию на денежно-кредитном рынке Украины, что является последствием ухудшения рыночных ожиданий экономических агентов на фоне общественно-политических событий.

«В условиях сложной макроэкономической ситуации это создает риски для ценовой стабильности, что является главным законодательным паритетом деятельности ведомства», - отмечается в сообщении.

Нацбанк подчеркивает, что на протяжении последних месяцев зафиксировано ускорение темпов инфляции, прирост индекса потребительских цен в годовом измерении в марте увеличился до 3,4% по сравнению с 1,2% в марте. При этом регулятор отмечает, что существуют риски дальнейшего роста инфляции вследствие снижения обменного курса гривни и реализации экономических реформ.

«С целью удержания инфляционных процессов и сбалансирования ситуации на денежно-кредитном рынке правление Национального банка считает необходимым принять меры по увеличению стоимости внутренней стоимости национальной денежной единицы за счет применения рычагов процентной политики», - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что вместе с другими стабилизационным мерами повысит привлекательность банковских депозитов , а также положительно повлияет на валютный рынок Украины.

Вместе с этим правление НБУ считает целесообразным сгладить влияние от изменений в процентной политике на стоимость механизма оперативного поддержания ликвидности банков.

По мнению директора Генерального департамента денежно-кредитной политики Елены Щербаковой, в комплексе с другими мерами регулятора принятые меры будут способствовать стабилизации ситуации на рынке.

"Украина имеет богатый опыт регулирования денежно -кредитного рынка в нестандартных ситуациях. Он свидетельствует о том, что оптимальным вариантом действий в подобных условиях является сочетание двух составляющих. Первая - максимальная поддержка ликвидности банков с целью своевременного выполнения ими всех своих обязательств. Вторая - содействие увеличению стоимости денежной единицы, в т.ч. через рычаги процентной политики, которые ограничивают спекулятивный спрос на ресурсы и способствуют восстановлению ресурсной базы банков", - отметила Щербакова.

По ее словам, такой алгоритм действий позволяет обеспечить нормальную работу банковской системы и будет способствовать поддержанию ценовой стабильности.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 13 августа 2013 года снизил учетную ставку до 6,5% с 7,0%, и планировал продолжить ее дальнейшее снижение.

Среди факторов, определявших решение Нацбанка по снижению учетной ставки, регулятор выделял нулевой уровень инфляции в стране, низкие девальвационные ожидания рынка и существенный рост ресурсной базы банков.

В феврале 2014 года НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 60%.

Инфляция в Украине в марте по сравнению с февралем 2014 года составила 2,2%, и таким образом ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем в 3,7 раза. в годовом выражении (против марта 2013 года) инфляция ускорилась до 3,4%, с начала 2014 года (март 2014 года к декабрю 2013 года) - до 3%.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.

