Фонд гарантирования с 23 апреля начинает выплаты вкладчикам банка «Меркурий»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 23 апреля начинает выплаты средств вкладчикам банка «Меркурий», в котором введена временная администрация, сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, информация о порядке осуществления выплат будет размещена на официальном сайте фонда и сайте банка «Меркурий».

«Выплаты вкладчикам будут осуществляться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день принятия решения Национальным банком Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных и начала вывода неплатежеспособного банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен», - говорится в сообщении Фонда.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 14 марта принял решение о введении временной администрации в банке «Меркурий» сроком на 3 месяца - до 13 июня 2014 года.

Согласно опубликованной отчетности, банк «Меркурий», по состоянию на 1 марта 2014 года, накопил 902 тыс. грн убытка.

