Межбанк открылся долларом по 13 гривень

Во вторник, 15 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 12,6000/13,0000 грн/долл.

Как сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую валюту понизились – 0,3505/0,3616 грн/рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 17,4018/17,9570 грн/евро.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3812/14 (понедельник - 1,3846/48).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Напомним, в понедельник, 14 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,7000/13,4000, к 12:00 сузился спрэд 13,0000/13,4000. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 12,7000/13,0000. Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 17,5800/18,5555, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 17,9680/18,5270. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 17,5545/17,9754.

Как сообщал УНИАН, Правление Национального банка приняло постановление от 14 апреля 2014 года №212, которой предусматривается установление с 15 апреля учетной ставки в размере 9,5%. До этого размер учетной ставки последний раз изменялся 13 августа 2013 года, когда он был установленный на уровне 6,5% годовых.