Нелегитимная власть Крыма может в любой момент изменить курса рубля к гривне

10:27, 15 апреля 2014
Финансы
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Курс уже был понижен с 3,8 до 3,1 рубля за одну гривню.

В Крыму курс рубля к гривне может измениться в любой момент / www.tourdnepr.com

В самопровозглашенном правительстве Крыма не исключают возможности изменения коэффициента соотношения рубля и гривни, передает сайт "Новости Крыма".

Об этом сообщил вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев во время посещения одного из гипермаркетов Симферополя.

«Мы активно наблюдаем за курсом гривни. Если падение будет продолжаться, то, конечно, нам придется пересмотреть коэффициент соотношения гривни к рублю», - пояснил Темиргалиев.

Он напомнил, что ранее коэффициент был понижен с 3,8 до 3,1 рубля за одну гривню.

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