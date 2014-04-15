Нелегитимная власть Крыма может в любой момент изменить курса рубля к гривне

В самопровозглашенном правительстве Крыма не исключают возможности изменения коэффициента соотношения рубля и гривни, передает сайт "Новости Крыма".

Об этом сообщил вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев во время посещения одного из гипермаркетов Симферополя.

«Мы активно наблюдаем за курсом гривни. Если падение будет продолжаться, то, конечно, нам придется пересмотреть коэффициент соотношения гривни к рублю», - пояснил Темиргалиев.

Он напомнил, что ранее коэффициент был понижен с 3,8 до 3,1 рубля за одну гривню.