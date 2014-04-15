ВТО: объем мировой торговли в этом году вырастет на 4,7%

Объем мировой торговли вырастет на 4,7% в 2014 году. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном Всемирной торговой организацией (ВТО).

Это практически вдвое превышает итоги 2013 года, когда объемы мировой торговли увеличились всего на 2,1%, достигнув показателя $18,8 трлн, однако остается ниже среднего показателя последних 20 лет, который составляет 5,3%, информирует организация со штаб-квартирой в Женеве, передает ИТАР-ТАСС.

Причина, которая позволяет экспертам ВТО более оптимистично смотреть на глобальные экспортно-импортные операции в этом году, - "значительный потенциал улучшения экономических показателей, по мере того как экономика США крепнет, а Европейский Союз, судя по всему, прошел острую фазу кризиса".

В своих прогнозах эксперты ВТО отталкиваются от общей ситуации в мировой экономике, в частности закладывают рост глобального ВВП на уровне 3,0%. "Если прогнозы по ВВП будут правдивы, мы ждем всеобъемлющего, но скромного роста объемов мировой торговли в 2014 году", - пояснил генеральный директор ВТО Роберту Азеведу. Он признал, что рост на 4,7% - "это еще не исторический уровень, но это лучше, чем в прошлом году". "Это шаг в правильном направлении", - сказал он.

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Согласно прогнозам, самые лучшие показатели продемонстрируют в этом году развивающиеся государства и страны СНГ, объем торговли в которых должен вырасти на 6,4%, в то время как объем торговли в развитых странах увеличится на 3,6%.

Лидером в области экспорта останутся азиатские страны (рост на 6,9%), за которыми идет Северная Америка (4,6%), Южная и Центральная Америка (4,4%), Европа (3,3%)

Азиатские государства в 2014 году лучше других регионов улучшат и свои экспортные показатели - на 6,4%.



