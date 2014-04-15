Украина повторяет ошибки Польши, повышая акцизы - СМИ

Украинское правительство, непрогнозируемо повышая ставки акцизного сбора, рискует повторить печальный опыт Правительства Польши, которое вследствие роста ставок собрало даже меньше налогов, чем годом ранее.

«Это было худшее начало года для отрасли за последние пять лет», - цитирует Гжегожа Бышевского, эксперта организации «Работодатели Республики Польша» газета «Речь Посполита». Эксперт отмечает, что в 2013 году объем продаж легальных сигарет снизился на 10,6 % – что стало крупнейшим падением рынка с 2009 года, сообщает AZ-ua.

Сокращение объема продаж влечет за собой закономерное снижение поступлений в бюджет, пишет «Речь Посполита». Министерство финансов до сих пор не определило величину акцизного сбора, оплаченного табачными компаниями за 2013 год в целом. В течение первых 11 месяцев Польша собрала акцизов почти на 16,7 млрд. злотых, тогда как годом ранее поступления в бюджет от акцизного налога составили 17 млрд. злотых.

Первоначально Министерство финансов прогнозировало, что поступления от акцизного налога в 2013 году достигнут 20,4 млрд. злотых. Однако осенью оно скорректировало этот прогноз, уменьшив сумму поступлений до 18,7 млрд. злотых. Теперь даже эти прогнозы могут оказаться слишком оптимистичными. По неофициальным оценкам, которые приводит польское СМИ, в прошлом году Государственный бюджет мог получить от табачной промышленности даже на 400 миллионов злотых меньше, чем в 2012 году (в таком случае сумма была бы чуть менее 18,6 млрд. злотых).

Аппетиты налоговиков были значительными, потому что в предыдущие годы повышение акцизного сбора означало поступление большего количества денег в казну. За 2007-2012 годы эти поступления выросли на 38 %. Тем не менее, эксперты предупредили, что такие значительные и частые повышения налогов (на 223 % после вступления Польши в ЕС) разрушат рынок. «То, что происходит с доходами от акцизного налога на табачные изделия, является еще одним доказательством того, что реальная жизнь далека от электронных таблиц в Министерстве финансов. Слишком большое увеличение налогов приносит большие поступления только на бумаге», - прокомментировал Анджей Садовский, вице-президент Центра им. Адама Смита.

Напомним, с 1 июля 2014 Кабмин Украины также в очередной раз повысил ставки акцизного сбора на 25%, оставив структуру акцизного налога для табачных изделий без изменений. Украина имеет все шансы повторить опыт Польши, так как по прогнозам экспертов, этот шаг стимулирует рост теневого рынка и, наоборот, приведет к сокращению поступлений в бюджет.