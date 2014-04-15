Украинские банки продолжают ограничивать свое присутствие в Крыму

Согласно информации на официальном сайте крупнейшего в Украине "УкрСиббанка", банк с 14 апреля закрыл 18 отделений в Крыму. При этом банк заявил о том, что в пяти крупных городах Крыма - Севастополе, Симферополе, Керчи, Евпатории и Ялте - останется по одному отделению банка, в этих отделениях клиентам будут доступны услуги по погашению задолженности перед банком.

Входящий в группу крупных в Украине «VAB Банк» также заявил о приостановке работы отделений банка с 15 апреля 2014 года и о прекращении с указанной даты осуществления любых банковских операций на территории Крыма.

«VAB Банк», как банковское учреждение Украины, осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Украины, не имеет юридических оснований для дальнейшей работы на территории Крыма», - говорится в сообщении банка.

Входящий в группу крупных финансовых учреждений Украины банк «Финансовая инициатива» на своем официальном сайте объявил о переводе своих отделений в Крыму на сокращенный график работы - до 14.00.

По информации на официальном сайте UniCredit Bank, банк с 15 апреля закрывает все отделения на территории полуострова. При этом банк подчеркивает, что закрытие отделений в Крыму не повлияет на выполнение обязательств банка перед клиентами.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к РФ на референдуме проголосовали 96,6% жителей автономии.

США и Евросоюз отказались признавать результаты крымского референдума и внедрили санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников, заморозив их активы за границей и установив визовые ограничения.

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21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации, а 2 апреля - закон об особенностях функционирования финансовой системы аннексированного Крыма «на переходный период», в рамках которого банки для продолжения работы на территории полуострова должны получить разрешительные документы центрального банка РФ, отчитываться перед ним и перечислять взносы в систему гарантирования депозитов РФ.

С марта украинские банки начали приостанавливать свою работу в Крыму из-за неопределенности юридического статуса банковской системы полуострова.

