Гривня укрепилась на межбанке до 12,45 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,6000/13,0000 грн/долл., к 12:00 цены упали - 12,2000/12,4500 грн/долл.

Как сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3505/0,3616 грн/рубль, к 12:00 цены снизились - 0,3389/0,3458. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 36,0110 (+0.1510).

Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 17,4018/17,9570 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз - 16,8320/17,1830.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3812/14, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Как сообщал УНИАН, Правление Национального банка приняло постановление от 14 апреля 2014 года №212, которой предусматривается установление с 15 апреля учетной ставки в размере 9,5%. До этого размер учетной ставки последний раз изменялся 13 августа 2013 года, когда он был установленный на уровне 6,5% годовых.

