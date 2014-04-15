В России признают - экономическая ситуация продолжает ухудшаться

Сложности в экономике России отчасти связаны с попытками подтолкнуть страну к искусственному кризису, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина в Москве, передает «Газета.Ru».

«В целом, мы, конечно, не можем не принимать во внимание политическую составляющую текущего периода. В определенной степени наши сложности, подчеркиваю, только в определенной степени, обусловлены попытками определенных сил подтолкнуть нас к искусственному кризису», — сказал Медведев.

Читайте такжеСША готовы к новым санкциям против России - министр финансовОн также призвал помнить о том, что нельзя исключать риска ценовых колебаний на рынке энергоносителей, что может пагубно сказаться на российской экономике. Премьер отметил, что рынок энергоносителей сейчас пришел в движение, в частности, развиваются технологии сжижения газа, происходит сланцевая революция, передает РИА "Новости".

Читайте такжеЕвропа в пику России меняет принцип закупки газа - цена без привязки к нефтиОн напомнил, что экономика России в первом квартале 2014 года, по предварительным данным, показала рост около 1%, и экономическая ситуация продолжает ухудшаться.