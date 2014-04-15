В Украине упростили ведение бизнеса и отменили печати
Законом отменяется и требование о взимании регистрационного сбора за проведение государственной регистрации юридического лица и ФЛП
Верховная Рада Украины во втором чтении приняла правительственный закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении порядка открытия бизнеса (№ 2258а).
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение со второй попытки проголосовали 244 народных депутата из 305 зарегистрированных в сессионном зале.
Законом внесены изменения в Хозяйственный, Хозяйственно-процессуальный, Гражданский, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс Украины об административном судопроизводстве, законы "О товарной бирже", "О коллективном сельскохозяйственном предприятии", "О залоге", "О нотариате" и некоторые другие, цель которых - упрощение основания бизнеса.
Законом отменяется уплата регистрационного сбора, а также устанавливается механизм регистрации юрлиц и физических лиц-предпринимателей путем подачи электронных документов без обязательного использования электронной цифровой подписи.
Также отменяется обязательность изготовления и использования печати.
В пояснительной записке отмечают, что оборудование для изготовления печатей уже не является эксклюзивным, и его легко подделать.
В то же время, до сегодня получение контроля над печатью было равнозначно получению контроля над компанией.
Законом отменяется и требование о взимании регистрационного сбора за проведение государственной регистрации юридического лица и ФЛП.
Закон вступит в силу через полгода после опубликования.