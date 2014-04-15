Нацбанк повысил официальный курс гривни до 12,38 за доллар

Национальный банк Украины сегодня повысил официальный курс гривни к доллару. На 15 апреля курс установили на отметке 1238.5561 грн за 100 долларов (на 14 апреля - 1297.7090 грн за 100 долларов).

Официальный курс гривни к евро повысили до 1712.5515 грн за 100 евро (на 14 апреля - 1800.1819 грн за 100 евро).

Официальный курс гривни российскому рублю составил 3.4415 грн за 10 рублей (на 14 апреля - 3.6428 за 10 рублей).

Напомним, 11 апреля Нацбанк повысил официальный курс гривни к доллару, после понижения в течение трех недель, до 1256.9123 грн за 100 долларов.

Официальный курс гривни к евро на 11 апреля поднялся до 1742.9603 грн за 100 евро, к российскому рублю - вырос до 3.5348 за 10 рублей.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,6000/13,0000 грн/долл., к 12:00 цены упали - 12,2000/12,4500 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3505/0,3616 грн/рубль, к 12:00 цены снизились - 0,3389/0,3458. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 36,0110 (+0.1510).

Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 17,4018/17,9570 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз - 16,8320/17,1830.

Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он будет действовать до следующего пересмотра.

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.