Повышение учетной ставки НБУ снизит ликвидность банковской системы - эксперт

Повышение Национальным банком Украины учетной ставки и ставки по кредитам овернайт для банков снизит ликвидность банковской системы, которая находится на относительно высоком уровне, сказал в комментарии УНИАН аналитик банковского сектора группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Михаил Демкив.

Эксперт отметил, что повышение учетной ставки нужно рассматривать в комплексе с повышением других ключевых ставок - по депозитарным сертификатам НБУ и по кредитам овернайт для банков.

«Эти меры призваны, в первую очередь, стабилизировать обменный курс гривни через преодоление так называемого спекулятивного спроса на ресурсы. Таким образом, можно ожидать снижения ликвидности, которая находится на относительно высоком уровне», - сказал Демкив.

В то же время, эксперт подчеркнул, что не следует переоценивать влияние данного шага на рынок, поскольку одновременно Национальный банк снизил стоимость рефинансирования для банков под отток депозитов до двойной учетной ставке, что при нынешнем уровне ставок означает снижение стоимости таких ресурсов для банков с 19,5% до 19%.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 15 апреля увеличил учетную ставку с 6,5% до 9,5%, в то время как в прошлом году регулятор дважды понижал учетную ставку на 0,5 п.п. Регулятор объяснил свое решение напряженной ситуацией на денежно-кредитном рынке вследствие общественно-политических событий в стране.

Напомним, что в феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 60% - до 12,98 грн/долл. согласно курсу, действующему со второй половины понедельника, 14 апреля.

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