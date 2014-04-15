Украина выпустит еврооблигации на $1 млрд под гарантии США

Украина планирует выпустить еврооблигации на 1 млрд долл. под гарантии правительства США в рамках американской экономической помощи новым украинским властям, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Точные сроки этого выпуска министерство не называет.

Ранее на текущей неделе министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе визита украинской правительственной делегации в Вашингтон подписал соглашение о гарантиях этого заимствования между правительствами Украины и США с Агентством США по международному развитию (USAID).

«Соглашение предусматривает предоставление экономической помощи Украине в виде кредитных гарантий на сумму 1 млрд долл. США для обеспечения выполнения обязательств по государственным внешним заимствованиям Украины в 2014 году. Реализация положений настоящей гарантии состоится путем выпуска еврооблигаций Украины на сумму 1 млрд долл. США», - сообщила пресс-служба Минфина.

Как сообщал УНИАН, ранее решение о выделении Украине 1 млрд долл. в виде кредитных гарантий было поддержано Конгрессом и Сенатом США. Это решение было оформлено отдельным законом, который был подписан президентом США Бараком Обамой 4 апреля.

Администрация Белого Дома отмечала, что предоставленные средства помогут Украине восстановить экономический и политический баланс.

Кроме того, предоставление Украине финансовой помощи со стороны США входит в пакет общей финансовой помощи, которую готовы предоставить стране правительства других стран - в частности ЕС и Японии.

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