Доллар упал до 12,25 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 12,6000/13,0000, к 12:00 цены упали 12,2000/12,4500. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 12,0000/12,2500.

Как сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3505/0,3616, к 12:00 цены снизились 0,3389/0,3458. К закрытию торгов цены достигли минимума 0,3305/0,3403. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,0030 (+0.1430).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3790/1,3820. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 17,4018/17,9570, к 12:00 цены ушли вниз 16,8320/17,1830. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,5570/16,9080.