В НБУ заговорили о стабилизации ситуации на денежно-кредитном рынке

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Ситуация на денежно-кредитном рынке остается напряженной. Одновременно мы уже ощущаем признаки постепенной стабилизации. Если мы проанализируем период с начала апреля, то темпы оттока депозитов физических лиц из банковской системы в разы меньше, чем мы наблюдали в марте. Если мы возьмем ситуацию на наличном валютном рынке, то там мы наблюдаем чистое предложение иностранной валюты по сравнению с чистым спросом в марте», - приводятся в сообщении слова заместителя директора генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Александра Арсенюка.

В то же время, как отметил представитель Нацбанка, события в Украине оказывают влияние на рыночные ожидания граждан и бизнеса, что происходит на фоне снижения курса гривни и влияет на инфляционные процессы.

Арсенюк напомнил, что поддержка ценовой стабильности является главной функцией Нацбанка, и подчеркнул, что с этой целью и было принято решение повысить учетную ставку НБУ до 9,5%.

«Вместе с другими мерами, которые принимает в последнее время Национальный банк Украины, это позволит стабилизировать ситуацию на денежно-кредитном рынке, будет стимулировать восстановление ресурсной базы банков и позитивно повлияет на конъюнктуру валютного рынка за счет снижения спекулятивного давления на нем», - пояснил Арсенюк и отметил, что регулятор готов и далее принимать все необходимые меры для обеспечения стабильности гривни.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 15 апреля увеличил учетную ставку с 6,5% до 9,5%, в то время как в прошлом году регулятор дважды понижал учетную ставку на 0,5 п.п. Также НБУ повысил стоимость кредитов рефинансирования для банков под залог ОВГЗ до 14,5% с 7,5% годовых, но одновременно понизил стоимость кредитов для банков под отток депозитов до 19% с 19,5% годовых.

Напомним, что в феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно с этим Нацбанк поддерживает ликвидность банковской системы.

По состоянию на понедельник, 14 апреля, официальный курс гривни достиг пикового значения - 12,98 грн/долл., и таким образом с начала года гривня девальвировала к доллару США более чем на 60%. В результате укрепления гривни на межбанковском валютном рынке Нацбанк во вторник, 15 апреля, повысил стоимость гривни к доллару почти на 60 копеек, до 12,39 грн/долл.

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