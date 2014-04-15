В Крыму снова искусственно укрепили курс рубля к гривне

Нелегитимные власти Крыма укрепили фиксированный курс рубля к гривне, изменив коэффициент перерасчета цен с 3,1 до 2,8 рубля за гривню.

Об этом сообщила министр экономического развития и торговли непризнанной республики Светлана Верба, передает сайт "Новости Крыма".

По ее словам, постановление Совмина принято сегодня, 15 апреля. «С завтрашнего дня, 16 апреля, коэффициент будет 2,8 рубля за гривню», - сказала Верба.

Она подчеркнула, что для расчета суммы пенсий и других социальных выплат до конца года сохраняется коэффициент 3,8 рубля за гривню.

Читайте такжеНелегитимная власть Крыма может в любой момент изменить курса рубля к гривнеНапомним, для торговых операций изначально был введен коэффициент 3,8, однако затем в связи с падением курса гривни коэффициент был снижен до 3,1 рубля за гривню. Новый коэффициент - 2,8 руб/грн - будет действовать до следующего решения Совмина через неделю.