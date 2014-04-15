В Украине предпринимателям разрешили работать без печатей

Соответствующее решение оформлено в законе об изменениях в Хозяйственный, Хозяйственно-процессуальный, Гражданский, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс Украины об административном судопроизводстве, законы "О товарной бирже", "О коллективном сельскохозяйственном предприятии", "О залоге", "О нотариате" (законопроект №2258а), получившем 244 голоса парламентариев при необходимых 226.

Как отмечается в пояснительной записке к закону, использование печатей является не только затратной для бизнеса процедурой, но и влечет ряд злоупотреблений.

Читайте такжеПредприниматели Севастополя уже недовольны российскими налоговыми новшествами

«Правоохранительные и налоговые органы давно признали факт исключительной легкости подделки печатей, - говорится в пояснительной записке. – В таких условиях никакая печать уже не гарантирует того, ради чего она вводилась много лет назад. Но без нее было невозможно подписывать соглашения, осуществлять хозяйственные операции, подавать отчетность».

В этой связи принятый закон предусматривает отказ от обязательного использования печатей. «Предусматривается переход к добровольному использованию печатей субъектами предпринимательства», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, закон предусматривает одновременную регистрацию субъекта предпринимательства и плательщика НДС, единого налога и других налогов и сборов, упразднение обязательной уплаты регистрационного сбора, осуществление регистрации субъекта предпринимательства посредством подачи электронных документов даже без обязательной электронной подписи, а с использованием, например, QR-кода – двухмерного штрих-кода.

Закон об упрощении ведения бизнеса разрабатывался в течение нескольких лет и был первоначально подан в Верховную Раду в июне 2013 года. После первого чтения документ был доработан и передан на повторное обсуждение в парламент. Верховная Рада приняла закон сегодня, 15 апреля.

Читайте такжеВ Украине упростили ведение бизнеса и отменили печати