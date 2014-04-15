Рада повысила финансовую самостоятельность Крыма и Севастополя
Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно повышения финансовой самостоятельности АРК и города Севастополь)”.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 291 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.
Как сообщил первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский, законом предусмотрено, что “в полном объеме входят все налоги и сборы в бюджет АРК”.
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Он подчеркнул, что речь идет о 59 видов поступлений, в том числе НДС, налог на прибыль, акцизы, рентные платежи.
Кроме того, законом предусмотрено предоставление права местным властям определять расходы и кредитование бюджета в пределах поступлений без применения механизма выравнивания, т.е. без вмешательства государства в процесс формирования бюджетов Крыма и Севастополя.
Также предусмотрена возможность осуществления распределения межбюджетных трансфертов между бюджетом АРК, городским бюджетом Севастополя и соответствующими местными бюджетами в порядке, утвержденном Советом министров АРК.
Председатель Верховной Рады Александр Турчинов подчеркнул, что Крым является нашей территорией”, и Украина делает все для того, чтобы повысить ее финансовую самостоятельность.