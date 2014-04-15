Рада повысила финансовую самостоятельность Крыма и Севастополя

17:42, 15 апреля 2014
Финансы
0

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно повышения финансовой самостоятельности АРК и города Севастополь)”.

Украина, Крым, карта / maps.nationalgeographic.com

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 291 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Как сообщил первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский, законом предусмотрено, что “в полном объеме входят все налоги и сборы в бюджет АРК”.

Читайте такжеРада назначила Полторака командующим Нацгвардии

Он подчеркнул, что речь идет о 59 видов поступлений, в том числе НДС, налог на прибыль, акцизы, рентные платежи.

Кроме того, законом предусмотрено предоставление права местным властям определять расходы и кредитование бюджета в пределах поступлений без применения механизма выравнивания, т.е. без вмешательства государства в процесс формирования бюджетов Крыма и Севастополя.

Также предусмотрена возможность осуществления распределения межбюджетных трансфертов между бюджетом АРК, городским бюджетом Севастополя и соответствующими местными бюджетами в порядке, утвержденном Советом министров АРК.

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов подчеркнул, что Крым является нашей территорией”, и Украина делает все для того, чтобы повысить ее финансовую самостоятельность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter