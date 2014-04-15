В Минфине РФ называют 2014 год самым сложным с момента кризиса

В Министерстве финансов Российской Федерации называют 2014 год самым сложным с момента начала мирового экономического кризиса и ожидают роста ВВП на уровне «около нуля», основной причиной оттока капитала из РФ является «неопределённость развития геополитической ситуации».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на коллегии Минфина сказал глава министерства Антон Силуанов.

«Условия, в которых придётся работать в 2014 году, самые сложные, пожалуй, с момента кризиса 2008–2009 годов. Рост ВВП оценивается на достаточно низком уровне (0,5%), а возможно, будет и находиться около нуля», - сказал министр.

Он подчеркнул, что существуют риски снижения цен на нефть. При этом напомнил, что цена на нефть, которая балансирует бюджет, в прошлом году составляла 113 долл. за баррель.

По словам Силуанова, Россия без нефтегазовых доходов получила бы дефицит федерального бюджета в 2013 году в размере 2-3% ВВП.

«В отчётном (2013) году бюджет был полностью исполнен в условиях серьёзного пересмотра макроэкономического прогноза, который изначально предусматривал рост экономики на 4%, затем по факту мы получили рост в размере 1,3%. Если бы не нефтегазовые доходы, то дефицит федерального бюджета мог бы составить не 0,5% ВВП, а 2 или 3%. И если бы мы с таким уровнем дефицита подошли к текущей геополитической напряжённости, то ситуация на финансовых рынках развивалась бы совсем по-иному», - сказал он.

Силуанов подчеркнул, что сохраняющийся отток капитала снижает возможности для роста инвестиций в экономику и создаёт риски несбалансированности бюджетов. При этом основной причиной оттока капитала является «неопределённость развития геополитической ситуации».

По словам министра, из 63 млрд долл. оттока капитала в I квартале текущего года 20 млрд долл. пришлось на рост объёмов наличной иностранной валюты на руках у населения, а с учётом перевода рублей в иностранную валюту организациями отток капитала составил 50 млрд долл.

«То есть большая часть так называемого оттока, который учитывается по платёжному балансу, – это неопределённость геополитической ситуации, риски, которые видят инвесторы и население, что, собственно, вело к тому, что средства перекладывались из рублей в валюту. Сейчас, слава богу, мы имеем стабилизацию валютного курса, стабилизацию курсовой политики и надеемся, что отток капитала за счёт этого фактора будет во II квартале ниже», - сказал он.

Силуанов подчеркнул, что невозможно увеличивать бюджетные расходы в условиях значительных геополитических рисков.

«Разовые инъекции бюджетных средств не способны обеспечить выход на траекторию устойчивого экономического роста. Можно попытаться залить нехватку частных инвестиций государственными, однако результатом станет ухудшение инвестиционного климата, и мы лишимся своих преимуществ – низких дефицитов, долга, значительных резервов, – а отток капитала в результате может только увеличиться. Задачей в настоящее время является сохранение доверия к бюджетной и денежно-кредитной политике», - сказал он.

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