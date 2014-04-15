ЕС намерен вложить в украинский бизнес 100 млн евро

Европейский Союз намерен в 2015 году направить 100 млн евро в рамках проекта поддержки развития бизнеса в Украине, в частности, на внедрение энергосберегающих и прочих технологий.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский в ходе официального вручения Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект) Украины выписок из реестра индустриальных парков мэрам пяти украинских городов.

"В 2015 году будет запущен проект стоимостью около 100 млн евро, который в этом плане сможет многое изменить. Это не просто инвестиции, это поддержка инвестиций и создания новых предприятий", - сказал Томбинский.

По его словам, проект предусматривает использование новых технологий, энергетической эффективности, применение ноу-хау из научного мира.

При этом Томбинский отметил, что зарубежные инвестиции придут только после создания благоприятного климата для внутренних инвестиций. По его мнению, одним из важнейших факторов для прихода инвесторов является уверенность в стабильности законодательной базы.

В то же время, Томбинский подчеркнул, что отсутствие коррупции также положительно скажется на привлечении иностранного капитала. По его словам, украинский бизнес умеет работать в условиях коррупции, но в перспективе это не приведёт ни к чему хорошему.

"В долгосрочной перспективе это будет убивать экономику, потому что люди будут пытаться не строить длительных планов, так как будут вовлечены в коррупционные схемы", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте межведомственная комиссия при Министерстве экономического развития и торговли приняла решение включить в реестр индустриальных парков два новых парка - «Коростень» и «Центральный».

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