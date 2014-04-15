ЕС и МВФ хотят выделить 11 млрд евро для поддержки экономики Украины – депутат Бундестага

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции депутат Бундестага Норберт Шпинрат (СДПГ), который прибыл в Донецк с официальным визитом в составе делегации членов Комитета по делам Европейского Союза в Бундестаге ФРГ.

Говоря о цели визита в Донецк, он сказал, что «кроме актуальной опасности, которая здесь сейчас существует, мы хотим также обсудить экономическое положение этого региона и страны в целом». Шпинрат объяснил, что немцев это волнует, потому что здесь «все больше страдают люди, их доходы снижаются, безработица растет, и нам очень важно проводить беседы, как нужно помочь, как может стабилизироваться украинская экономика и общество».

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Он подчеркнул, что помощь Украине, конечно, будет оказана для поддержки экономики. «Поэтому и здесь в Донецке, и в Киеве со всеми своими собеседниками я выбрал для себя совершенно отдельный акцент. Я везде затрагивал тему, что и Германия, и Евросоюз, и Международный валютный фонд хотят поддержать и поддержат Украину значительными финансовыми средствами, которые достигают 11 миллиардов евро», - сказал Шпинрат.