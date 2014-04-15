В Германии считают, что экономике Украины должны помочь и олигархи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции депутат Бундестага Норберт Шпинрат (СДПГ), который прибыл в Донецк с официальным визитом в составе делегации членов Комитета по делам Европейского Союза в Бундестаге ФРГ.

Он отметил, что немецкая делегация встречалась в Донецке с Сергеем Тарутой, который сейчас является председателем Донецкой облгосадминистрации и бизнесменом Ринатом Ахметовым.

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«Мы все знаем, что в Украине существует небольшое количество людей, которые обладают невероятно большими средствами. Поэтому я всегда задавал вопрос, какой вклад хотят и могут сделать олигархи, чтобы стабилизировать страну — как с политической, так и с экономической точки зрения, - сказал Шпинрат, - Первые ответы были соломоновыми. Но мы обменялись визитными карточками, чтобы до своего отъезда получить уже более жесткие ответы».

На уточняющий вопрос УНИАН, обещали ли украинские олигархи дать скорый ответ, Шпинрат сказал: «У олигархов существует большое понимание того, что нужно поддерживать существующие рабочие места, что нужно создавать новые рабочие места. Но я дал четко понять, что этого ответа недостаточно. И в Германии, например, сильные везут на своих плечах слабых. Именно этого я ожидаю от Украины».

Он также напомнил, что «и Германия, и Евросоюз, и Международный валютный фонд хотят поддержать и поддержат Украину значительными финансовыми средствами».