ЕБРР готов увеличить финансирование проектов Украины

Об этом говорилось на встрече украинской делегации с руководством банка, информирует пресс-служба Министерства финансов Украины.

В ходе встречи участники обсудили текущее сотрудничество и договорились о рассмотрении портфеля ЕБРР в Украине в части расширения инвестиционных проектов.

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Стороны договорились об ускорении реализации проектов с большой степенью готовности, в частности муниципальных проектов и проектов в энергетической отрасли

Обсуждались проекты строительства метрополитена в Днепропетровске, Харькове на общую сумму около 600 млн евро, модернизация инфраструктуры теплоснабжения в Донецкой области на сумму 20 млн евро и реализация сводной программы повышения безопасности АЭС Украины на сумму 600 млн евро.

С руководством ЕБРР заключен договор о предоставлении технической помощи финансовому и банковскому секторам экономики Украины, а также государственным реформам по улучшению бизнес климата в стране.