Нацбанк отключил 14 банков от валютного межбанка за дестабилизацию гривни

«Национальный банк принял решение о временном отключении 14 банков от системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке. Такие действия регулятор осуществил, учитывая дестабилизирующий влияние уровня обменных курсов гривны, применяемых этими банками на межбанковском валютном рынке, и формирования ими негативных ожиданий относительно будущей курсовой динамики гривни», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, данная мера призвана стабилизировать рыночные ожидания обменного курса гривни и способствовать принятию более взвешенных управленческих решений субъектами валютного рынка.

Напомним, что в начале текущей недели замглавы НБУ Борис Приходько заявил, что Нацбанк будет жестко пресекать попытки раскачивать валютный курс, и эти усилия почувствуют граждане Украины. По его словам, ориентиром является курс гривни на уровне 10,5 грн/долл., предусмотренный в госбюджете, в то время как курс на уровне 13 грн/долл. - высокий и не соответствует экономической ситуации.

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Как сообщал УНИАН, в феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

По состоянию на понедельник, 14 апреля, официальный курс гривни достиг пикового значения - 12,98 грн/долл., и таким образом с начала года гривня девальвировала к доллару США более чем на 60%. В результате укрепления гривни на межбанковском валютном рынке Нацбанк во вторник, 15 апреля, повысил стоимость гривни к доллару почти на 60 копеек, до 12,39 грн/долл.











