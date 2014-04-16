Нацбанк отключил 14 банков от валютного межбанка за дестабилизацию гривни
Национальный банк Украины временно отключил 14 банков от системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке, сообщается на сайте регулятора.
«Национальный банк принял решение о временном отключении 14 банков от системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке. Такие действия регулятор осуществил, учитывая дестабилизирующий влияние уровня обменных курсов гривны, применяемых этими банками на межбанковском валютном рынке, и формирования ими негативных ожиданий относительно будущей курсовой динамики гривни», - говорится в сообщении.
По информации НБУ, данная мера призвана стабилизировать рыночные ожидания обменного курса гривни и способствовать принятию более взвешенных управленческих решений субъектами валютного рынка.
Напомним, что в начале текущей недели замглавы НБУ Борис Приходько заявил, что Нацбанк будет жестко пресекать попытки раскачивать валютный курс, и эти усилия почувствуют граждане Украины. По его словам, ориентиром является курс гривни на уровне 10,5 грн/долл., предусмотренный в госбюджете, в то время как курс на уровне 13 грн/долл. - высокий и не соответствует экономической ситуации.
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Как сообщал УНИАН, в феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.
По состоянию на понедельник, 14 апреля, официальный курс гривни достиг пикового значения - 12,98 грн/долл., и таким образом с начала года гривня девальвировала к доллару США более чем на 60%. В результате укрепления гривни на межбанковском валютном рынке Нацбанк во вторник, 15 апреля, повысил стоимость гривни к доллару почти на 60 копеек, до 12,39 грн/долл.