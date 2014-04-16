Европа договорилась о создании банковского союза

Голосованием в Европарламенте, состоявшимся незадолго до его роспуска перед майскими выборами, было окончательно одобрено агентство, которое будет закрывать слабые банки еврозоны. Это последняя в серии крупных реформ, направленных на создание банковского союза для 18 стран, использующих евро, сообщает Рейтер.

Почти через семь лет после того, как небольшой немецкий банк IKB стал первой европейской жертвой мирового финансового кризиса, регион все еще не может вывести свою экономику из депрессии. В отличие от США, где регуляторы и Центробанк безотлагательно приняли меры для решения банковских проблем, разнонаправленные национальные интересы в Европе не позволяли странам выступить единым фронтом, чтобы сделать то же самое.

Банковский союз должен будет изменить это. Он начнет работать, когда Европейский центробанк начнет контролировать сектор в этом году.

Эта схема вводит новые правила, которые облегчают перекладывание потерь на держателей облигаций и даже крупных вкладчиков обанкротившихся банков, хотя вопрос о том, что делать, если обвалится очень большой банк, остается открытым.

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Но для многих реакция Европы была слишком медленной. Джейми Даймон, исполнительный директор JP Morgan Chase, недавно сказал, что европейские банки отстают от американских коллег, которые во многом уже восстановились после финансового кризиса.

Некоторые законодатели также указывают на недостатки европейской реформы, в частности, на неспособность решить проблему "мегабанков".

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Тем не менее, достигнутое соглашение означает, что у ЕЦБ есть средства, чтобы закрывать банки, которые он посчитает слишком слабыми.

Оно оговаривает создание общего фонда поддержки размером 55 миллиардов евро в течение восьми лет - быстрее, чем планировалось, но намного дольше, чем надеялся ЕЦБ. Однако правительствам еврозоны не придется вносить деньги в складчину, чтобы наполнить фонд быстрее и дешевле.

Страны еврозоны не намерены совместно покрывать расходы на решение проблемы банкротства отдельного банка, хотя это было центральным положение оригинального плана создания банковского союза.