В России на фоне санкций обсуждается идея амнистии капитала

Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, передает ИТАР-ТАСС.

При этом рассматриваются два варианта. Первый - частичная амнистия: налогоплательщик, вернувший капиталы, освобождается от пеней и штрафов за неуплаченный налог, а также от уголовной ответственности, но должен уплатить сам налог, второй - полная амнистия, рассказал собеседник издания.

Ранее в конце марта вопрос о возможном объявлении амнистии капитала на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета Федерации подняла спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Путин заявил, что над объявлением амнистии капитала можно подумать, но спешить не надо. "Вы знаете, что мы проводили уже это мероприятие, но есть там и проблемы, не буду туда углубляться, забираться в эти проблемы", - сказал он.

Читайте такжеВ 2014 году экономику России ожидает полномасштабный кризис – аналитикиПо словам одного из источников "Ведомостей", шансы, что идею одобрят высоки и тогда закон об амнистии может быть принят уже в этом году.

"Идея разумная, обстановка подходящая", - считает он.

"Сейчас удобный политический момент, многие сами хотят вернуть деньги в Россию", - добавляет другой источник газеты: санкции могут затронуть зарубежные капиталы, а фондирование в зарубежных банках приходится заменять российским.