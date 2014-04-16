Доллар продолжает падать – 12,05 грн

В среду, 16 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 11,7000/12,0500 грн/долл.

Как сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую валюту снизились – 0,3242/0,3339 грн/долл.

Котировки по евро-гривне ушли вниз – 16,1695/16,6555 грн/евро.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3819/21 (вторник - 1,3812/14).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Напомним, во вторник, 15 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,6000/13,0000 грн/долл., к 12:00 цены упали 12,2000/12,4500 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 12,0000/12,2500 грн/долл.

Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 17,4018/17,9570 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз 16,8320/17,1830 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели достигли уровня 16,5570/16,9080 грн/евро.

Национальный банк Украины на 15 апреля повысил официальный курс гривни к долару до 1238.5561 грн за 100 долларов (на 14 апреля - 1297.7090 грн за 100 долларов). Официальный курс гривни к евро повысили до 1712.5515 грн за 100 евро (на 14 апреля - 1800.1819 грн за 100 евро).

Как сообщал УНИАН, Нацбанк принял решение о временном отключении 14 банков от системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке. Такие действия регулятор осуществил, учитывая дестабилизирующий влияние уровня обменных курсов гривны, применяемых этими банками на межбанковском валютном рынке, и формирования ими негативных ожиданий относительно будущей курсовой динамики гривни.

Также Правление Национального банка приняло постановление от 14 апреля 2014 года №212, которой предусматривается установление с 15 апреля учетной ставки в размере 9,5%. До этого размер учетной ставки последний раз изменялся 13 августа 2013 года, когда он был установленный на уровне 6,5% годовых.

