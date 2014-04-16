МВФ может принять решение о кредите Украине 25-26 апреля

Об этом во вторник заявил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета в ходе встречи со студентами в Киево-Могилянской академии.

«Я надеюсь, что завершение (переговоров – УНИАН) будет в конце этого месяца, позитивное завершение. Притом что это уже решение совета фонда, которое должно быть между 25 и 26 апреля», - сказал Шеремета.

По его словам, все основные решения уже приняты и на сегодня осталось решить лишь некоторые незначительные вопросы.

Также министр сообщил, что подходят к завершению переговоры о предоставлении кредитов Всемирным банком. «Деньги почти выделены», - сказал Шеремета.

Он напомнил, что Всемирный банк решил увеличить объем финансирования проектов в Украине в 6 раз, и правительство работает над программой, которая позволит использовать эти средства в самых эффективных проектах.

Как сообщал УНИАН, сотрудничество МВФ с Украиной является критически необходимым условием для получения макрофинансовой помощи от США, стран ЕС и Японии, а также для возможности выхода Украины на внешние рынки заимствований.

С 10 по 13 апреля в Вашингтоне находилась делегация украинского правительства, цель работы которой заключалась в проведении переговоров с руководством МВФ по программе кредитования украинской экономики.

15 апреля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что совет директоров МВФ рассмотрит возможность подписания двухлетней программы сотрудничества с Украиной в объеме 14-18 млрд долл. в ближайшие недели. При этом Лагард подчеркнула, что программа будет одобрена и выполнена, потому что МВФ не видит опасности провала или невыполнения программы.

С 1 апреля вступил в силу Закон Украины о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для экономического роста в Украине, разработанный Кабинетом министров Украины и принятый Верховной Радой в конце марта 2014 года. Этот закон, наряду с законом о внесении изменений в бюджет (о секвестре бюджета), стал одним из документов, оговаривающих политику реформ правительства и открывающих нашей стране доступ к внешнему финансированию, предварительный объем которого составляет 27 млрд долл.