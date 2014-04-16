Всемирный банк увеличит размер первого транша Украине до $750 млн

Всемирный банк увеличит размер первого транша в рамках предоставления кредита для бюджетной поддержки Украины до 750 млн долл. с 500 млн долл., который Украина рассчитывает получить в мае текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины по итогам встречи представителей украинской делегации с директором-распорядителем Всемирного банка Шри Мульяни Индравати.

«Результатом договоренностей стало решение по ускорению реализации проектов банка прямой бюджетной поддержки (многосекторный заем на политику развития и заем на политику развития финансового сектора). В частности, принято решение об увеличении первого транша многосекторного проекта бюджетной поддержки с 500 млн долл. США до 750 млн долл. США, который Украина рассчитывает получить уже в мае этого года», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в мае правительство Японии может предоставить софинансирование этого проекта.

«На сегодня активно проводится работа по реализации инвестиционных проектов в других секторах экономики Украины на общую сумму 1,6 млрд долл. США. В мае текущего года ожидается получение инвестиционного займа на повышение энергоэффективности и теплоснабжения в размере 382 млн долл. США», - отмечается в сообщении.

Также министерство сообщает о готовности Международной финансовой корпорации (МФК) инвестировать в наиболее приоритетные проекты в Украине до 400 млн долл.

«Корпорация рассматривает возможность предоставления кредитных линий для коммерческих банков для кредитования украинской экономики, развития предпринимательства, а также с целью повышения энергоэффективности в стране», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что объемы лимитов могут быть существенно увеличены за счет финансирования МФК инвестиционных программ кредитоспособных муниципалитетов Украины, которые могут включать развитие инфраструктуры, повышение энергоэффективности, а также другие капитальные расходы.

Министерство отмечает, что такое финансирование не потребует предоставления государственных гарантий.

Кроме того, по результатам встречи украинской делегации с руководством Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (MIGA), которое является одной из организаций Группы Всемирного банка, была достигнута договоренность о том, что агентство поддерживает свой портфель в Украине по обеспечению политических рисков для иностранных банков на уровне более 700 млн долл.

Как сообщал УНИАН, ранее Минэкономразвития сообщило о том, что Украина сможет получить на цели экономического развития первые 500 млн долл. от Всемирного банка в мае, что станет первым траншем кредита на общую сумму 1,5 млрд долл. Остальные два транша по 500 млн долл. Украина сможет получить в октябре 2014-го и январе-феврале 2015 года.

11 марта Всемирный банк обнародовал заявление, в котором сообщалось о готовности банка предоставить Украине в 2014 году 3 млрд долл. в рамках оказания финансовой помощи для поддержки проведения реформ в стране. Помощь будет оказываться в рамках системных (1 млрд долл.) и инвестиционных (1,2 млрд долл.) проектов Международного банка реконструкции и развития, финансирования Международной финансовой корпорацией программ поддержки банковского сектора, агробизнеса, инфраструктуры и других отраслей украинской экономики (около 400 млн долл. США) и оказания технической и консультативной поддержки.

Международный валютный фонд может принять решение о предоставлении кредита Украине 25-26 апреля. 15 апреля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что совет директоров МВФ рассмотрит возможность подписания двухлетней программы сотрудничества с Украиной в объеме 14-18 млрд долл.