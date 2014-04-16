Кубив проверит банки-спекулянты и не будет тратить резервы на стабилизацию гривни

Национальный банк Украины инициировал проведение проверок в банках-спекулянтах, спровоцировавших резкий рост курса национальной валюты в последние дни, и не планирует выходить с интервенциями на межбанковский рынок для стабилизации курса национальной валюты, хотя и называет курс нерыночным. Об этом накануне заседания правительства заявил глава Национального банка Украины Степан Кубив.

«Цена на доллар формируется рыночными отношениями. Есть фундаментальная составляющая и надстройка. Так вот, именно эта надстройка тянула спекулятивную составляющую, – сказал Кубив. – Было принято решение вчера о том, чтобы к 14 банкам-спекулянтам применить меры, и они отключены от системы участия на рынке. Вчера и сегодня работает проверка по выявлению конкретных нарушителей в банках».

При этом глава НБУ добавил, что в случае выявления таких нарушителей и получения доказательств их вины банки могут быть лишены лицензии. «Героев» будет знать вся Украина», – сказал Кубив.

В то же время, отвечая на вопрос, будет ли Нацбанк стабилизировать курс интервенциями, банкир сказал: «Когда есть спекуляции, надо не палить резервы, а бороться с нарушителями».

По словам Кубива, курс гривни должен отвечать инфляционным ожиданиям. «Реально гривня должна стоить на уровне инфляции. Прогнозы сейчас подтверждаются, реальная цена и девальвация является не очень рыночной. Но мы должны понимать и то, что плавающий курс – это международная практика», – отметил глава НБУ.

Кроме того, говоря о состоянии золотовалютных резервов, Кубив отметил, что они находятся на уровне международных стандартов – трехмесячного покрытия импорта. «Резервы отвечают стандартам. Мы ведем аудит. По состоянию на 1 мая будет завершен международный аудит (резервов – УНИАН). Пока там замечаний, в том числе со стороны МВФ, не было. Они (резервы – УНИАН) отвечают трехмесячным запасам, как должно быть», – сказал Кубив.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк принял решение о временном отключении 14 банков от системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке. Такие действия регулятор осуществил, учитывая дестабилизирующее влияние уровня обменных курсов гривни, применяемых этими банками на межбанковском валютном рынке, и формирование ими негативных ожиданий относительно будущей курсовой динамики гривни.



