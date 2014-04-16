Гривня на межбанке укрепилась до 11,40 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,7000/12,0500 грн/долл., к 12:00 цены упали 11,2000/11,4000 грн/долл.

Как сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг", рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 16,1695/16,6555 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз 15,5080/15,7910 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3242/0,3339 грн/рубль, к 12:00 цены снизились 0,3103/0,3172 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 36,1120 (+0.1095).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3812/14, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Напомним, Национальный банк Украины на 15 апреля повысил официальный курс гривни к долару до 1238.5561 грн за 100 долларов (на 14 апреля - 1297.7090 грн за 100 долларов). Официальный курс гривни к евро повысили до 1712.5515 грн за 100 евро (на 14 апреля - 1800.1819 грн за 100 евро).

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк принял решение о временном отключении 14 банков от системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке. Такие действия регулятор осуществил, учитывая дестабилизирующий влияние уровня обменных курсов гривны, применяемых этими банками на межбанковском валютном рынке, и формирования ими негативных ожиданий относительно будущей курсовой динамики гривни.

Также Правление Национального банка приняло постановление от 14 апреля 2014 года №212, которой предусматривается установление с 15 апреля учетной ставки в размере 9,5%. До этого размер учетной ставки последний раз изменялся 13 августа 2013 года, когда он был установленный на уровне 6,5% годовых.

