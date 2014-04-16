Розничная торговля в Украине за квартал выросла почти на 8%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2014 года вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 204,909 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Черниговской области – на 14,2%, до 4,003 млрд грн, в Ривненской области – на 13,7%, до 3,948 млрд грн, а также в Черновицкой и Винницкой областях – на 12% и 10,6%, до 2,718 млрд грн и 5,645 млрд грн соответственно.

Оборот розничной торговли в Киеве в январе-марте 2014 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 7% – до 27,804 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале 2014 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 130,619 млрд грн

В 2013 году розничный товарооборот в Украине вырос на 9,5% по сравнению с 2012 годом – до 884,2 млрд грн.