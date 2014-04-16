Нацбанк повысил официальный курс гривни на 99 копеек

Национальный банк Украины сегодня повысил официальный курс гривни к доллару.

На 16 апреля курс установили на отметке 1139.6110 грн за 100 долларов (на 15 апреля - 1238.5561 грн за 100 долларов).

Официальный курс гривни к евро повысили до 1573.0051 грн за 100 евро (на 15 апреля - 1712.5515 грн за 100 евро).

Официальный курс гривни российскому рублю составил 3.1688 грн за 10 рублей (на 15 апреля - 3.4415 грн за 10 рублей).

Напомним, 11 апреля Нацбанк повысил официальный курс гривни к доллару, после понижения в течение трех недель, до 1256.9123 грн за 100 долларов.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,7000/12,0500 грн/долл., к 12:00 цены упали 11,2000/11,4000 грн/долл.