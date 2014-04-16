Вкладчики «Меркурия» будут получать выплаты через «Фидобанк»

Выплаты вкладчикам проблемного банка «Меркурий», в котором с 14 марта была введена временная администрация, будут осуществляться с 23 апреля через отделения «Фидобанка», говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«С 23 апреля 2014 года банк «Меркурий» начинает выплаты средств вкладчикам по договорам, срок действия которых закончился до 14 марта 2014 года включительно, и по договорам банковского счета (текущие и карточные счета). Выплаты средств будут осуществляться в течение срока действия временной администрации через учреждения «Фидобанка», - говорится в сообщении фонда.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 14 марта принял решение о введении временной администрации в банке «Меркурий» сроком на 3 месяца - до 13 июня 2014 года.

Согласно опубликованной отчетности, банк «Меркурий» по состоянию на 1 марта 2014 года накопил 902 тыс. грн убытка.