Межбанк закрылся гривней по 11,40 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись такими котировками -11,7000/12,0500, к 12:00 цены упали 11,2000/11,4000. К закрытию торгов ценовые уровни остались на тех же значениях 11,2000/11,4000.

Как сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3242/0,3339, к 12:00 цены снизились 0,3103/0,3172. К закрытию торгов цены достигли следующих значений 0,3113/0,3168. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,0130 (+0.0105).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3810/1,3850. Рынок евро-гривна открылся котировками – 16,1695/16,6555, к 12:00 цены ушли вниз 15,5080/15,7910. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 15,4890/15,7715.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,7000/12,0500 грн/долл., к 12:00 цены упали 11,2000/11,4000 грн/долл.

Национальный банк Украины сегодня повысил официальный курс гривни к доллару. На 16 апреля курс установили на отметке 1139.6110 грн за 100 долларов (на 15 апреля - 1238.5561 грн за 100 долларов).

Официальный курс гривни к евро повысили до 1573.0051 грн за 100 евро (на 15 апреля - 1712.5515 грн за 100 евро).