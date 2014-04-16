Эксперт назвал условия, при которых курс гривни быстро стабилизируется

События на юго-востоке Украины являются ключевым фактором, стабилизации обменного курса гривни, сообщил управляющий партнер компании «Капитал Таймс» Эрик Найман на пресс-конференции.

«В курс гривни сейчас заложено процентов 10-20 избыточной военной премии, поэтому если удастся прекратить военные действия на юго-востоке Украины, то курс гривни достаточно быстро стабилизируется на гораздо более низких величинах, чем он сейчас есть», - сказал Найман.

По его словам, политические факторы сегодня стали ключевыми для экономической стабилизации Украины, а кредит МВФ выступает дополнительным фактором, который при спокойной военно-политической обстановке моментально ускорит восстановление отечественной экономики.

«Получение кредита МВФ автоматически вернет достаточно много долларов, которые сегодня выведены из денежного обращения, из банковской системы и вернет курс до 10-10,50 гривен за доллар», - считает Найман.

С такой точкой зрения согласен также проектный менеджер «Лиги финансового развития» Андрей Блинов. По его мнению, при сохранении нынешних политических условий торговый баланс Украины достигнет равновесия при обменном курсе 10,8 за доллар.

Он отметил, что в условиях военной агрессии России и административного ограничения поставки украинских товаров на российский рынок, курс национальной валюты не может быть выше цифры 10,8 грн за доллар.

Как сообщал УНИАН, в феврале Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

С начала текущего года курс гривни к доллару США снизился более чем на 50%, достигнув 11 апреля на межбанковском валютном рынке пика в 13,80 грн/долл. После этого национальная валюта начала постепенное укрепление и к 15 апреля курс достиг отметки в 12,25 грн/долл. При этом официальный курс НБУ установил на уровне 12,38 грн/долл. В среду, 16 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,2000/11,4000 грн/долл.

После аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. 6-7 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодчики с пророссийскими лозунгами предприняли попытки захватить органы государственной власти. Они требуют «федерализации» Украины и даже присоединения к России. 12-13 апреля российские вооруженные боевики стали провоцировать столкновения на юго-востоке Украины и захватывать административные здания.