Правительство по требованию общественности сохранило ежегодные майские выплаты ветеранам

«Благодаря совместным усилиям нам удалось сохранить ежегодные разовые выплаты ветеранам войны до 5 мая. Это свидетельствует, что объединив усилия, мы можем защитить социальные гарантии. Это наша первая совместная победа. Поэтому надо не останавливаться и двигаться дальше в этом направлении», - сказала она.

Наталья Королевская напомнила, ранее среди ветеранов Великой Отечественной войны ходили опасения, что в этом году они не получат традиционные ежегодные выплаты ко Дню Победы. Такие подозрения появились на фоне урезания правительством ряда социальных выплат, сокращение заработных плат для бюджетников и отмене мартовского повышения пенсий.

«Общественность не восприняла такие шаги правительства для преодоления финансового кризиса. Убеждена, реформы не могут быть за счет наиболее уязвимых граждан, поэтому мы уже обратились в КСУ по этому поводу в Генпрокуратуру относительно стремительного роста задолженности по заработной плате, а также к Кабмину относительно возможной отмены выплат ветеранам. Как видим, это действенный механизм», - сказала она.