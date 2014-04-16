Дочерний банк «Сбербанка России» в Украине продолжит работу в Крыму

Дочерний банк «Сбербанка России» в Украине продолжит работу на территории Автономной республики Крым, руководствуясь разъяснениями центрального банка Российской Федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского банка Германа Грефа.

«У нас есть официальное разъяснение ЦБ РФ о том, что пока нам можно работать там. Мы продолжаем работать дальше, получили разъяснение, что мы и все дочки российских банков могут работать в Крыму», - цитирует агентство Грефа.

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к РФ на референдуме проголосовали 96,6% жителей автономии. США и Евросоюз отказались признавать результаты крымского референдума и внедрили санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников, заморозив их активы за границей и установив визовые ограничения.

21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации, а 2 апреля - закон об особенностях функционирования финансовой системы аннексированного Крыма «на переходный период», в рамках которого банки для продолжения работы на территории полуострова должны получить разрешительные документы центрального банка РФ, отчитываться перед ним и перечислять взносы в систему гарантирования депозитов РФ.

С марта текущего года украинские банки начали приостанавливать свою работу в Крыму из-за неопределенности юридического статуса банковской системы полуострова.

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