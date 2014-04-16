Россия признала проблемы с экономикой из-за захвата Крыма - СМИ

Об этом сообщает польское агентство РАР со ссылкой также на данные российских информационных агентств.

Улюкаев во время своего выступления в российской Думе сказал, что за первые три месяца года инвесторы вывели из России больше средств, чем за весь прошлый год, а экономическая ситуация была самой трудной за последние 5 лет.Читайте такжеЕвросоюз должен ввести против России такие же санкции, как против Ирана - евродепутат

"Кроме внутренних факторов, добавилась неуверенность на глобальных рынках, отток капитала, отсутствие готовности инвесторов принимать инвестиционные решения в трудной международной ситуации, возникшей за последние два месяца", - сказал министр.

Он отметил, что за первый квартал российская экономика увеличилась на 0,8%.

РАР отмечает, что ранее эксперты прогнозировали рост на 2,5%.

Министр также сообщил, что Россия может подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за американских санкций против четырех российских банков, веденных за захват Крыма.

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Как сообщал УНИАН, США и Евросоюз уже ввели первый и второй этап санкций против Российской федерации за то, что она с помощью своих военных в марте захватила и включила в свой состав Крым. Западные страны также угрожают россиянам третьим этапом санкций, если они дальше будут пытаться захватить другие регионы Украины.