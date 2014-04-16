«ОТП Банк» прекращает работу в Крыму с 18 апреля

Руководство «ОТП Банка» приняло решение о прекращении работы отделений банка на территории Автономной Республики Крым с 18 апреля, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

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Как отмечается, решение обусловлено тем, что продолжение деятельности банка в Крыму стало невозможным вследствие вступления в силу ряда законов Российской Федерации о функционировании финансовой системы на территории Крыма, исполнение которых противоречит действующему законодательству Украины.

«Как известно, «ОТП Банк» до последнего момента продолжал полноценное обслуживание клиентов в Крыму. Хочу заверить наших клиентов, что мы будем и впредь выполнять все свои обязательства, установленные договорами и законодательством Украины, только теперь посредством отделений, находящихся в других областях Украины», - цитирует пресс-служба главу правления банка Тамаша Хак-Ковача.

В сообщении отмечается, что последним операционным днем работы банка в Крыму является 17 апреля. После этой даты клиенты могут продолжить обслуживание в банке на прежних условиях на материковой части Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к РФ на референдуме проголосовали 96,6% жителей автономии. США и Евросоюз отказались признавать результаты крымского референдума и ввели санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников, заморозив их активы за границей и установив визовые ограничения.

21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации, а 2 апреля - закон об особенностях функционирования финансовой системы аннексированного Крыма «на переходный период», в рамках которого банки для продолжения работы на территории полуострова должны получить разрешительные документы центрального банка РФ, отчитываться перед ним и перечислять взносы в систему гарантирования депозитов РФ.

С марта текущего года украинские банки начали приостанавливать свою работу в Крыму из-за неопределенности юридического статуса банковской системы полуострова.

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