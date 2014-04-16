Эксперты ожидают притока инвестиций в Украину уже через 2-3 месяца

Иностранные инвестиции могут прийти в Украину уже через 2-3 месяца, сообщил на пресс-конференции директор Центра международной экономики и международных отношений Олег Устенко.

«Сейчас вы не поднимете ни одного доллара на то, чтобы инвестировать в Украину, но я вас уверяю, что ситуация начнет резко меняться буквально через пару-тройку месяцев по Украине», - сказал Устенко.

Он объяснил, что резко подешевевшие активы всегда вызывают интерес у инвесторов, а учитывая стремительную девальвацию гривни в последние несколько недель, активы в Украине, потеряв в цене в долларовом выражении, становятся привлекательными для некоторых иностранных инвесторов.

«Мы сами уже сейчас проводим встречи с инвесторами, которые потенциально прощупывают почву в некоторых отраслях, куда бы они хотели вложиться», - сообщил Устенко.

Как сообщал УНИАН, экономика Украины переживает серьезнейший кризис, связанный с многолетним разворовыванием бюджетных средств, тотальной коррупции и нелегальный вывод средств в оффшоры, объем которых, по данным премьер-министра Арсения Яценюка, за годы правления Януковича составил 70 млрд долл.

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Всемирный банк спрогнозировал спад экономики Украины в 2014 году на 3% и постепенный рост в 2015 году. Кроме того, ВБ спрогнозировал инфляцию в Украине в 2014 году на уровне 15%, и в 2015 году – на уровне 10,5%. Кабинет министров Украины также ухудшил макропрогнозы на 2014 год. В частности, номинальный ВВП уменьшен с первоначально прогнозируемого показателя в 1,65 трлн грн до 1,57 трлн грн.

С начала текущего года курс гривни к доллару США снизился более чем на 50%, достигнув 11 апреля на межбанковском валютном рынке пика в 13,80 грн/долл. После этого национальная валюта начала постепенное укрепление и к 15 апреля курс достиг отметки в 12,25 грн/долл. При этом официальный курс НБУ установил на уровне 12,38 грн/долл.

В среду, 16 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,2000/11,4000 грн/долл.

Министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета неоднократно заявлял, что привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику является одним из приоритетов правительства наряду с общей дерегуляцией и развитием человеческого капитала.

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