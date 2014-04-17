Банк Фирташа нарастил прибыль почти вдвое

Банк «Надра» в первом квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом 2013 года нарастил прибыль в 1,9 раза – до 809 тыс. грн, сообщается в отчетности на сайте банка.

Согласно отчетности, с начала 2014 года активы банка выросли на 14,34% - до 35,578 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 13,59%, до 28,433 млрд грн, обязательства – на 16,51%, до 31,555 млрд грн, средства клиентов - на 13,84%, до 14,858 млрд грн, собственный капитал – на 0,02%, до 4,033 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 3,890 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банк «Надра» в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил прибыль в 2,4 раза – до 2,374 млн грн.

Банк работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших по объему активов. Основной акционер банка - компания Centragas Holding AG - структура, аффилированная с группой компаний Дмитрия Фирташа Group DF (Австрия, 89,9659% акций банка).

23 января текущего года Group DF подписала соглашение с итальянской группой Intesa Sanpaolo о приобретении 100% акций украинского «Правэкс-Банка» за 74 млн евро.

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