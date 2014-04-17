Объем прямых иностранных инвестиций в Китай превысил $12 млрд за месяц

Объем прямых иностранных инвестиций (FDI) в экономику материкового Китая в марте составил $12,24 млрд, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,47%. Об этом заявил в Пекине на пресс-конференции представитель министерства коммерции КНР Шэнь Даньян, передает ИТАР-ТАСС.

Он уточнил, что за первый квартал текущего года объем прямых инвестиций китайских предприятий в 137 стран и регионов мира составил 121,7 млрд юаней ($19,9 млрд ), что на 16,5% ниже аналогичного показателя за тот же период прошлого года.

В частности, по его словам инвестиции в специальный административный район Сянган (Гонконг), страны-члены АСЕАН, Европейский союз, Австралию, Америку, Россию и Японию составили $12,63 млрд.

В 2013 году объем прямых инвестиций Китая в экономики других стран превысил 90 млрд долларов; в РФ - $4 млрд.

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